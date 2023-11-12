ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны

Условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.