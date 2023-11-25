ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников

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Израиль получил от боевиков палестинского движения ХАМАС список второй группы заложников.
Людей могут освободить во второй день перемирия, пишет газета Times of Israel.
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что список получили накануне вечером. После проверки лиц, которые были указаны в списках, сотрудники службы безопасности уведомили родственников заложников.
Сообщается, что списке 13 имен, но СМИ призвали не обнародовать данные людей до их возвращения в Израиль.
25 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман сообщил, что в плену у боевиков находятся около 215 заложников. По его словам, в некоторых случаях неизвестно, живы ли пленники или погибли.
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В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что список получили накануне вечером. После проверки лиц, которые были указаны в списках, сотрудники службы безопасности уведомили родственников заложников.
25 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман сообщил, что в плену у боевиков находятся около 215 заложников. По его словам, в некоторых случаях неизвестно, живы ли пленники или погибли.
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Мария Фирсова