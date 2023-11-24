Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

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Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, которое продлится 4 дня, вступает в силу с 7:00 (8:00 по мск) 24 ноября. Об этом сообщает РАИ Новости.
В рамках перемирия каждый день в Газу будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и 4 с топливом и бытовым газом. Помимо этого, в ХАМАС заявили, что договорились с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части Газы на 4 дня, а в северной — на 6 часов, с 10:00 до 16:00.
По информации агентства, ХАМАС планирует передать Израилю первую частью пленников из 13 человек в 16:00 по местному времени. Всего планируют обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большая часть из которых являются женщинами и детьми.
Как заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант, прекращение огня в анклаве будет «короткой паузой», после которой военные действия в напряженном режиме продолжатся как минимум еще 2 месяца.
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По информации агентства, ХАМАС планирует передать Израилю первую частью пленников из 13 человек в 16:00 по местному времени. Всего планируют обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большая часть из которых являются женщинами и детьми.
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Алина Юрчак