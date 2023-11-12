ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников

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Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках, в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших. Однако палестинским боевикам удалось дать отпор израильской армии и остановить её продвижение.
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Анастасия Чинкова