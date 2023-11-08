Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

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Надзорный комитет палаты представителей повесткой вызвал сына и брата президента США Джо Байдена для дачи показаний. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что комитет, контролируемый республиканцами, ведёт расследование, призванное доказать вовлеченность действующего президента Соединённых Штатов в бизнес-операции родственников, которые якобы торговали именем Байдена по всему миру.
При этом сам Джо Байден утверждает, что не знал о деловых связях роственников за рубежом.
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«Сегодня конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на сына президента Хантера Байдена, брата Джеймса Байдена и их делового партнера Роба Уокера», — говорится в заявлении комитета.
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Диана Аванесян