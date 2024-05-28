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Хельсинки развязали кризис на границе с РФ по указке США

ФСБ: Хельсинки развязали кризис на границе с РФ по указке США
28 мая 2024, 14:19
Фото: istockphoto/karis48

Фото: istockphoto/karis48

Финские власти устроили «миграционный кризис» на границе с РФ по указке США для размещения войск НАТО. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
«Полагаем, что преднамеренное провоцирование «миграционного кризиса» на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах», – сказал Кулишов.

Генерал армии пояснил, что б этом говорят как интенсивное техническое оборудование границы, так и договоренности между Хельсинки и Вашингтоном в военной сфере в декабре прошлого года.



Собеседник напомнил, что обстановка обострилась после закрытия Финляндией пропускных пунктов, а также прекращения международного пассажирского сообщения. В качестве объяснения финские власти сообщали, что Россия якобы умышленно выдавливает мигрантов из стран Евросоюза.

«В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии», – сказал Кулишов.

С ноября прошлого года Финляндия ввела санкции на переход границы по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финская сторона закрыла границу с РФ до дальнейшего уведомления.

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#россия
#финляндия
#кризис
#граница
Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Зеленский требует от других стран высказаться по участию в саммите в Швейцарии
28 мая 2024, 14:26

Владимир Зеленский считает, что страны, не определившиеся с участием в саммите по Украине Швейцарии, хуже врагов. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции, которую транслировал Reuters.
«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения», — эмоционально заявил Зеленский.

По словам Зеленского, молчание некоторых глав государств указывает на то, что их устраивает всё происходящее.

Ранее Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Он также выразил мнение, что Байдену необходимо принять участие в саммите мира по Украине, ввиду того, что многие лидеры европейских стран ориентируются на реакцию США.

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#зеленский
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Политолог Васильев объяснил проблему демократов перед выборами в США
28 мая 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что в предвыборной кампании, которая сейчас идёт в США, основной проблемой Демократической партии является её кандидат в президенты – нынешний лидер страны Джо Байден.
«Большая часть избирателей не доверяет Байдену. Главное препятствие — его возраст. Считается, что ещё четыре года президент вряд ли сумеет достойно выполнять свои функции в Белом доме. Есть проблемы, связанные с его когнитивными способностями, в какой степени он вообще не ориентируется в пространстве и времени», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Васильев.

Он также отметил мнение некоторых СМИ о том, что глава Белого дома уже утерял связь с экономической реальностью Штатов.

Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.

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#байден
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В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»
Politico: Макрон и Шольц стали для других европейских лидеров «хромыми утками»
28 мая 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров «хромыми утками». Об этом сообщает Politico.
В материале издания говорится, что Макрон и Шольц являются неэффективными политическими деятели, которые, возможно, не смогут остаться на своем посту. Критики глав Германии и Франции утверждают, что их экономическая и политическая слабость могут серьезно подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после предстоящих выборов в Европарламент.

Примечательно, что другие государства сомневаются в том, что Париж и Берлин должны и дальше определять повестку сообщества.

Ранее сообщалось, что жены президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются.

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#германия
#политика
#евросоюз
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Аналитик Подопригора объяснил намерения США передать вооружения Тайваню
28 мая 2024, 14:05

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Эксперт по военным вопросам и аналитик Борис Подопригора заявил, что намерения США передать вооружения Тайваню связаны с недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Китай.
Кроме этого, по его мнению, Вашингтон таким образом в очередной раз выказывает поддержку Тайваню.

Как передаёт Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru, вооружение, переданное Тайваню, хотя и будет не самым новым и совершенным, всё равно будет подчёркивать солидарность и поддержку США Тайваню, считает специалист.

Ранее сообщалось, что делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая, её возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.

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#сша
#вооружение
#политика
#китай
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Песков: речи о саммите по Украине в Саудовской Аравии с участием РФ не идет
28 мая 2024, 13:48

Фото: Сайт Кремля

Сообщения о планах по проведению конференции по Украине в Саудовской Аравии с участием российской стороны являются «гипотетическими рассуждениями». Об этом сообщил RT представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Речи об этом не идет в настоящий момент», – сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на официальных лиц Евросоюза (ЕС), сообщало, что в ЕС допустили конференцию по вопросам Украины с участием РФ в Саудовской Аравии осенью. Со слов источников агентства, ЕС считает эту возможную встречу важной.

«Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники. Пока вряд ли к этому можно серьезно относиться», – добавил пресс-секретарь президента России.

В комитете Госдумы по международным делам подчеркнули, что Россия открыта для обсуждений мирных инициатив, связанных с украинским конфликтом.

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Испания официально признала Палестину как государство
28 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Правительство Испании официально признало Палестину суверенным государством. Об этом министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета министров. По его словам, признание Государства Палестина – это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

Ранее о признании независимости Палестины объявили власти Норвегии и Ирландии.

На данный момент более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как государство. В их числе и Россия.

Президент США Джо Байден выступил против признания независимости Палестины странами в одностороннем порядке. По его словам, такие решения должны приниматься исключительно в ходе двусторонних переговоров.

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#испания
#палестина
#государство
#политика
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Guardian: директор израильской разведки оказывал давление на прокурора МУС
28 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/Racide

Йоси Коэн, находясь на посту директора службы внешней разведки Израиля «Моссад», оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую пост прокурора Международного уголовного суда (МУС), чтобы она отказалась расследовать военные преступления и преступления против человечества на оккупированных палестинских территориях. Об этом пишет британская газета Guardian.
Отметим, что Коэн занимал пост главы «Моссад» с января 2016 по июнь 2021 года, а Бенсуда находилась на посту прокурора МУС с 2012 по 2021 год.

Коэн лично участвовал в секретном заговоре, целью которого было оказание давления на Бенсуду, чтобы она отказалась вести расследование по Палестине.

Тайные контакты Коэна с Бенсуду проводились в годы, когда она ещё не начала официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.

Расследование было начало лишь в 2021 году и достигло своей кульминации на прошлой неделе. Тогда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет подавать заявления на получение ордеров на арест в связи с палестинским конфликтом.

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#израиль
#палестина
#расследование
#мус
#давление
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Зеленский обиделся на Байдена за отказ принять участие на саммите в Швейцарии
Зеленский назвал не очень сильным решение Байдена пропустить саммит в Швейцарии
28 мая 2024, 13:17

Владимир Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в Брюсселе.
«Я бы очень хотел, чтобы лично президент Байден присутствовал на саммите мира. При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — заявил Зеленский.

Он также выразил мнение, что Байдену необходимо принять участие в саммите мира по Украине, ввиду того, что многие лидеры европейских стран ориентируются на реакцию США.

Кроме того, Зеленский добавил, что он до сих пор не знает, кто будет представлять Америку на предстоящем мероприятии.

Ранее стало известно, что Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая состоится в Калифорнии вместе с западными звездами

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#сша
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#зеленский
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Столтенберг не собирается встречаться с Зеленским в Брюсселе
28 мая 2024, 12:56

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
Ранее Зеленский прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Столтенберг заявил, что не собирается встречаться с украинским президентом, поскольку они не так давно виделись в Киеве в ходе его визита.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что к 2028 году Украина получит 30 истребителей F-16. Предполагается, что первые самолёты начнут поступать в ряды ВСУ уже до конца текущего года.

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