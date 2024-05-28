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Финские власти устроили «миграционный кризис» на границе с РФ по указке США для размещения войск НАТО. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
«Полагаем, что преднамеренное провоцирование «миграционного кризиса» на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах», – сказал Кулишов.
Генерал армии пояснил, что б этом говорят как интенсивное техническое оборудование границы, так и договоренности между Хельсинки и Вашингтоном в военной сфере в декабре прошлого года.
Собеседник напомнил, что обстановка обострилась после закрытия Финляндией пропускных пунктов, а также прекращения международного пассажирского сообщения. В качестве объяснения финские власти сообщали, что Россия якобы умышленно выдавливает мигрантов из стран Евросоюза.
«В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии», – сказал Кулишов.
С ноября прошлого года Финляндия ввела санкции на переход границы по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финская сторона закрыла границу с РФ до дальнейшего уведомления.
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Никита Кротов