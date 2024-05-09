В Хельсинки осквернили памятник советским военным

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В Хельсинки неизвестный осквернили памятник советским военнослужащим, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
«Утром 9 мая посольство узнало о случившемся. Мы немедленно вызвали полицию на место происшествия. Правоохранительные органы зафиксировали ущерб и приступили к необходимым следственным мероприятиям», — сообщили в дипмиссии.Памятник был залит краской, однако благодаря усилиям сотрудников и российских соотечественников наиболее заметные повреждения удалось устранить, отметили в посольстве. В диппредставительстве добавили, что вопрос о полном восстановлении памятника будет обсуждаться с финской стороной.
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