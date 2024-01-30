ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак

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В течение последние несколько лет ИГИЛ* проводил свои террористические операции в Афганистане, Иране и Турции, используя в качестве непосредственных исполнителей граждан Таджикистана.
Так, 28 января двое неизвестных открыли огонь по прихожанам церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Глава министерства иностранных дел Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в нападении являются гражданами России и Таджикистана. ИГИЛ* взял на себя ответственность за этот теракт.
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Александр Бойцов