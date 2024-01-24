Путин: Россия с тревогой следит за ситуацией с террористами в Чаде

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом республики Чад Махаматом Идрисом Деби. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Российский президент подчеркнул, что с особой тревогой Россия следит за тем, что происходит с террористами в республике.
Также Путин вспомнил про отца своего собеседника Идриса Деби, который погиб в 2021 году сразу же после того, как выиграл президентские выборы в республике. Он находился во главе страны свыше 30 лет. Решив отпраздновать на передовой победу над повстанцами, он получил ранение, от которого скончался.
Власти США неоднократно заявляли, что в связи с обострившимися конфликтами на Украине и в секторе Газа растёт риск возникновения других столкновений. В частности, между Руандой и Демократической Республикой Конго. Кроме того, остаётся нестабильной обстановка в регионе Сахель, в который также входит и Чад.
Читайте также:
Суд Гамбурга запретил Forbes писать о связи Усманова и Путина
Путин закрепил статус многодетной семьи
Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными
Также Путин вспомнил про отца своего собеседника Идриса Деби, который погиб в 2021 году сразу же после того, как выиграл президентские выборы в республике. Он находился во главе страны свыше 30 лет. Решив отпраздновать на передовой победу над повстанцами, он получил ранение, от которого скончался.
Читайте также:
Суд Гамбурга запретил Forbes писать о связи Усманова и Путина
Путин закрепил статус многодетной семьи
Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными
Анастасия Чинкова