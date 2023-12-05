Iltalehti: Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США 

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Доцент Хельсинкского университета политолог Йонас Бэкман считает, что причиной закрытия КПП на границе с Россией были вовсе не проблемы с мигрантами. На самом деле, полагает он, границу закрыть потребовали в НАТО.
Совсем неслучайно Брюссель и Вашингтон в один голос назвали введенные ограничения абсолютно обоснованными. Эксперт считает, что все дело в американских планах по созданию на территории Финляндии военной базы. По его словам, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, передает финское издание Iltalehti.
Он назвал происходящее в стране «военным психозом» и с сожалением констатировал, что власти окончательно ушли от политики добрососедства.
По информации издания, Военно-воздушные силы США намерены взять в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят истребители F-35 финских ВВС.
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«Нам нужен диалог, а финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими», — возмущается эксперт.
По информации издания, Военно-воздушные силы США намерены взять в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят истребители F-35 финских ВВС.
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Александр Бойцов