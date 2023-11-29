В Кремле прокомментировали концентрацию сил Финляндии на границе с Россией

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Россия не представляет никакой угрозы для Финляндии, поэтому концентрация их сил на границе – избыточная мера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера анонсировал отправку военных советников в Финляндию для решения вопросов об оказании помощи в охране российско-финской границы.
Песков отметил, что как такового конфликта между Россией и Финляндией нет, поэтому никакой угрозы со стороны РФ не будет.
Ранее в МВД Финляндии сообщили о закрытии последнего, самого северного пограничного пункта пропуска «Майа-Йоосеппи». Финляндия направила ноту России с сообщением о том, что ограничить перемещение через КПП планируется до 14 декабря.
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Песков отметил, что как такового конфликта между Россией и Финляндией нет, поэтому никакой угрозы со стороны РФ не будет.
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Анастасия Чинкова