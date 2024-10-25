Илья Поночевный покинул пост главы Дмитровского округа по собственному желанию

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ушёл в отставку. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Я благодарен всем – активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за совместную работу и открытый диалог, за поддержку и критику. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы смогли сделать многое во всех сферах. Уверен, что Дмитровский городской округ с каждым годом будет становиться ещё лучше и комфортнее», – отметил Поночевный.Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Оксана Котова, занимавшая пост заместителя Поночевного. Такое решение принял Совета депутатов городского округа. Как сказано в тексте решения, Илья Поночевный досрочно прекратил исполнение полномочий главы Дмитровского округа по собственному желанию.
Поночевный был избран главой муниципалитета в ноябре 2018 года. Ранее занимал пост первого замглавы городского округа, до этого возглавлял Можайский округ и руководил администрацией Чеховского муниципального района.
Котова также работала в администрации Можайского округа. В Дмитрове занимала должность замглавы по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, промышленности и экологии.
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