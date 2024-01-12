Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу

Фото: Евгений Рой
Последствия коммунальной аварии в Яхроме удалось ликвидировать. Котельная на улице Ленина вновь заработала в полную силу.
В пятницу утром в подвале этой котельной произошла утечка в теплосети. Из-за ЧП пришлось отключить центральное отопление и горячую воду в жилых домах и на социальных объектах. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома, пять детских садов, школа и интернат.
Аварийная бригада оперативно прибыла на место, утечку обнаружили, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена. Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Читайте также:
В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику
В Лосино-Петровском оперативно устранили утечку холодной воды
Воробьёв: решения по всем оставшимся без тепла муниципалитетам уже приняты
Аварийная бригада оперативно прибыла на место, утечку обнаружили, и к вечеру подача отопления и горячей воды в дома была восстановлена. Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
«Специалисты успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура во всех домах нормализуется», — заверил Поночевный.Жителей Яхромы, в квартиры которых тепло ещё не пришло, просят обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (496) 223-19-61 и +7 (495) 993-95-32.
Читайте также:
В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику
В Лосино-Петровском оперативно устранили утечку холодной воды
Воробьёв: решения по всем оставшимся без тепла муниципалитетам уже приняты
Лора Луганская