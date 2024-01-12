Котельная в Яхроме снова заработала в полную силу

В подольском микрорайоне Климовск на Октябрьской площади установили мобильный ветеринарный пункт для хозяев животных, которые остались без отопления из-за аварии в котельной. Там можно получить консультации, сделать прививки или попросить направление в стационарную государственную ветклинику для взятия анализов и хирургических манипуляций.