Индия испытала квазибаллистическую ракету Pralay

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Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Об этом сообщили в оборонном ведоомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.
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