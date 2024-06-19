Иноагента Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов. Этот список ведёт Росфинмониторинг.
Информация о том, что перечень пополнила Лазарева*, появилась на сайте ведомства. Ранее на телеведущую и бывшего игрока КВН было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичная пропаганда терроризма с использованием Интернета»).
Бывшей телеведущей может грозить до семи лет лишения свободы из-за интервью, которое она дала в августе 2023 года. В нём Лазарева* выражала радость по поводу атак украинских беспилотников на Москву.
В настоящее время Лазарева* живёт в Испании, где продолжает клеймить российские власти и лить негатив на Россию и её граждан.
Читайте также:
Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*
Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Иноагент Лазарева* заявила, что хочет вернуться в Россию
* Признан иноагентом в РФ
Бывшей телеведущей может грозить до семи лет лишения свободы из-за интервью, которое она дала в августе 2023 года. В нём Лазарева* выражала радость по поводу атак украинских беспилотников на Москву.
В настоящее время Лазарева* живёт в Испании, где продолжает клеймить российские власти и лить негатив на Россию и её граждан.
Читайте также:
Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*
Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Иноагент Лазарева* заявила, что хочет вернуться в Россию
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов