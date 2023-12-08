Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»

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Секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина заявила, что Аргентина сегодня находится в кризисе, и от этого страну не спасла сменяемость власти.
Новоизбранный президент страны Хавьер Милей, по мнению эксперта, занял свой пост и сделал карьеру довольно быстро благодаря поддержке олигархических кругов.
Она добавила, что новый глава государства также пропагандирует переход на доллар и легитимизацию социальных пороков общества, что также может иметь в дальнейшем негативные последствия.
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«Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс. Рецепта выхода из экономического кризиса нет ни у правых, ни у левых. Как говорит Хавьер Милей, «всё, что может быть в частных руках, будет отдано в частные руки», включая стратегические предприятия, аэропорты, нефтяные компании, узлы связи, медиахолдинги и линии транспорта», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Митина.
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Мелисса Тимофеева