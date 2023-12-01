В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление будущей главы МИД Аргентины Дианы Мондино о том, что южноамериканская страна не планирует присоединяться к БРИКС. Он напомнил, что БРИКС является открытой платформой, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества.
Ранее Мондино заявляла, что Аргентина на собирается вступать в БРИКС в том числе и потому, что власти страны не располагают средствами для взноса в Новый банк развития БРИКС.
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Александр Бойцов