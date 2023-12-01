В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление будущей главы МИД Аргентины Дианы Мондино о том, что южноамериканская страна не планирует присоединяться к БРИКС. Он напомнил, что БРИКС является открытой платформой, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества.