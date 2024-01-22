Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской

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Возможными объектами госсобственности РФ за границей, которые подпадают под указ главы российского государства об их поиске, могут быть объекты во французской Ницце, здания в Иерусалиме, а также фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК сообщили опрошенные историки.
По словам доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александра Крушельницкого, представители императорского дома Романовых приобретали и строили дома на побережье Ниццы, в том числе собор святителя Николая Чудотворца. Примечательно, что в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались крупные и многочисленные счета, которые открывали не только подданные Российской империи, но и представители дома Романовых.
Историк подчеркнул, что некоторую часть имущества Российской империи и СССР не перевели в собственность России. В советское время граждане и дипломатические ведомства продолжали приобретать недвижимость за границей. Стоит отметить, что часть объектов СССР и Российской империи удалось вернуть в собственность России. С 2000 года в российскую собственность перевели порядка четырех тысяч объектов имущества.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о выделении средств на правовую защиту за рубежом недвижимости Российской Федерации, а также имущества, принадлежавшего Российской империи и СССР.
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Историк подчеркнул, что некоторую часть имущества Российской империи и СССР не перевели в собственность России. В советское время граждане и дипломатические ведомства продолжали приобретать недвижимость за границей. Стоит отметить, что часть объектов СССР и Российской империи удалось вернуть в собственность России. С 2000 года в российскую собственность перевели порядка четырех тысяч объектов имущества.
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Екатерина Коршунова