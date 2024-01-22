Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской

Возможными объектами госсобственности РФ за границей, которые подпадают под указ главы российского государства об их поиске, могут быть объекты во французской Ницце, здания в Иерусалиме, а также фабрики, заводы, судоверфи. Об этом РБК сообщили опрошенные историки.