Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию

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Представители армии Израиля дали один час на то, чтобы персонал больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, ее пациенты, а также находящиеся там беженцы вышли из здания медицинского учреждения, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
При этом, ранее сообщалось, что, по данным телеканала Al Hadath, на которые ссылается ТАСС, израильские военные не дают никому покинуть больницу и соседние строения. Те, кто пытается выйти, сразу задерживают.
Уточняется, что в медицинском учреждении находятся только раненые, пациенты больницы и беженцы, они находятся под угрозой, так как не могут добраться до воды, еды и лекарствам.
Ранее сообщали, что Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом говорит израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.
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Дана Игумнова