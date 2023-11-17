Песков прокомментировал слова Шольца о возможности диалога

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога в будущем. Он заявил, что подобные заявления «аккуратно пробрасывают мостик в эвентуальное будущее». Об этом сообщают РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что тональность таких заявления изменилась.
«Сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее», — подчеркнул Песков.
Ранее Дмитрий Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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