Израиль ещё за год до атаки знал о планах ХАМАС, сообщил политолог Шафир

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Политолог-международник Тимур Шафир в беседе с «Царьградом» прокомментировал сообщения о том, что правительство Израиля знало о планах ХАМАС ещё за год до атаки.
Ранее газета The New York Times сообщала, что израильское правительство получило план нападения палестинского движения ХАМАС более чем за год до совершения атаки. Однако эта информация была проигнорирована, поскольку представители власти посчитали такой исход событий нереалистичным.
Шафир отметил, что автором материала NYT является известный журналист Ронен Бергман, который базируется в Израиле. Он довольно много лет работал на Ближнем Востоке и даже выпустил книгу про израильские спецслужбы. Поскольку у него имеются определённые связи и возможности для получения информации, статью можно считать достоверной.
По словам политолога, израильские спецслужбы, без сомнения, получали некую информацию о планах палестинского движения. Однако, скорее всего, была доступна лишь малая часть данных, что не дало повода принимать их всерьёз. К тому же, в Израиле не были уверены в том, что ХАМАС способно в одиночку реализовать такую сложную военную операцию.
В беседе с «Царьградом» Шафир отметил, что помощниками Палестины не могли быть ни Катар, ни Иран. Тогда возникает вопрос: а кому был выгоден этот конфликт? По мнению эксперта, такой страной стала Великобритания, которая сразу после эскалации конфликта резко назначила министром иностранных дел бывшего премьера Дэвида Кэмерона.
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Шафир отметил, что автором материала NYT является известный журналист Ронен Бергман, который базируется в Израиле. Он довольно много лет работал на Ближнем Востоке и даже выпустил книгу про израильские спецслужбы. Поскольку у него имеются определённые связи и возможности для получения информации, статью можно считать достоверной.
В беседе с «Царьградом» Шафир отметил, что помощниками Палестины не могли быть ни Катар, ни Иран. Тогда возникает вопрос: а кому был выгоден этот конфликт? По мнению эксперта, такой страной стала Великобритания, которая сразу после эскалации конфликта резко назначила министром иностранных дел бывшего премьера Дэвида Кэмерона.
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Анастасия Чинкова