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Катар призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа, с таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел Катара.
Перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось в пятницу 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени).
С израильской стороны заявили, что ХАМАС не выполнил свою часть договорённостей по заложникам. Палестинское движение должно было освободить из плена всех израильтянок, однако, этого не произошло. К тому же, по словам Израиля, именно ХАМАС первыми нарушили гуманитарную паузу и запустили ракеты в сторону Израиля.
Тем временем, Катар призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня в секторе Газа, чтобы можно было обеспечить проезд гуманитарной помощи в анклав.
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С израильской стороны заявили, что ХАМАС не выполнил свою часть договорённостей по заложникам. Палестинское движение должно было освободить из плена всех израильтянок, однако, этого не произошло. К тому же, по словам Израиля, именно ХАМАС первыми нарушили гуманитарную паузу и запустили ракеты в сторону Израиля.
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Евгения Парфентьева