Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации с Палестиной

Фото: iStock/oliver de la haye
Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации в Палестине, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор в интервью для «РИА Новости».
«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», - прокомментировал ситуацию Бен-Дор.
Он также отметил, что Израиль не желает сотрудничать с международным уголовным судом потому, что не доверяет комиссии МУС, решение которой всегда заранее известно.
Читайте также:
В секторе Газа атаковали клинику «Врачей без границ»
ХАМАС нанесло самый массированный ракетный удар по Тель-Авиву с начала конфликта
WSJ: Израиль сфокусируется на юге Газы, где будет самый сложный этап конфликта
Евгения Парфентьева