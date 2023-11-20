СМИ: Израиль перейдет к более жесткой фазе конфликта в секторе Газа

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Израиль в скором времени прейдет к более жесткой фазе конфликта в Газе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Израиль переносит фокус своей военной кампании на юг Газы, где ему, вероятно, предстоит самый трудный этап шестинедельной войны», — сообщается в публикации издания.Отмечается, что на протяжении последних дней командование ЦАХАЛ публиковало заявления о смещении войск на юг. Предположительно, большинство боевиков ХАМАС скрываются именно там. Палестинское движение будет действовать решительнее на юге, так как у них не останется других вариантов.
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Алина Юрчак