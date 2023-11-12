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Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией о продаже системы ПРО за 317 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.
Система ПРО «Праща Давида» была разработана израильской компанией Rafael вместе с американскими специалистами. США одобрили продажу системы Финляндии 2 августа текущего года.
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