Израильская армия за сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в центре города Газа. В том числе, израильские части окружили больницу Al-Shifa.
Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что основатели военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и Ихъя Синуар заблокированы в подземном бункере в центре Газы и не имеют связи с подчиненными. Он также подтвердил, что ЦАХАЛ ведет бои в самом центре города.
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Александр Бойцов