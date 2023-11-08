В Израиле раскрыли местонахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар «прячется в бункере». Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы оборонного ведомства, Синвар «прячется, тем самым позволяя командирам движения умирать». Галант подчеркнул, что командиры армии Израиля руководят войсками с передовой, «добиваясь успехов на местах»
Йоав Галант также назвал впечатляющими действия Армии обороны Израиля за прошедшие сутки.
Напоминаем, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Йоав Галант также назвал впечатляющими действия Армии обороны Израиля за прошедшие сутки.
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Диана Аванесян