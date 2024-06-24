Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

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Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости.
С данной инициативой выступил депутат Госдумы Петр Толстой. Следует отметить, что в настоящее время подобные меры в Уголовном кодексе не предусмотрены.
Законопроект предполагает, что организация незаконного въезда, пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их транзита карается лишением свободы на срок до 5 лет. Если это же преступление совершит группа лиц или должностное лицо, в таком случае предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали семнадцать человек, которые организовали канал нелегальной миграции.
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Законопроект предполагает, что организация незаконного въезда, пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их транзита карается лишением свободы на срок до 5 лет. Если это же преступление совершит группа лиц или должностное лицо, в таком случае предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали семнадцать человек, которые организовали канал нелегальной миграции.
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Екатерина Коршунова