Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни

Фото: сайт Кремля
Глава чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что министр финансов РФ Антон Силуанов запретил ему осуществлять выплату в размере 10 тысяч рублей Героям России из Чечни. Об этом Кадыров сообщил на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в эфире телеканала «Россия 24».
Кадыров отметил, что «все думают, что будто Чеченская республика получает столько денег, сколько хочет», но данный запрет на выплаты свидетельствует об отсутствии привилегий в выделении бюджета у республики.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно к бюджету Чеченской республики», — заключил глава региона.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова