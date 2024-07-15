На Западе рассказали о разрушительном российском оружии

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации издания, авиация ВС РФ может запускать эти бомбы с достаточно большого расстояния. Характеристики российских ФАБ мешают сбить их с помощью системы противовоздушной обороны.
Уточняется, что количество боеприпасов с каждым разом увеличивается.
Ранее сообщалось, что тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что количество боеприпасов с каждым разом увеличивается.
Ранее сообщалось, что тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова