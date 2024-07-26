Кадыров призвал не замедлять, а заблокировать YouTube в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что видеохостинг YouTube в России следует на замедлять, а заблокировать. Об этом сообщает РИА Новости.
«Надо не замедлять – надо сегодня закрыть к чертовой матери. И легче нам будет», — сказал Кадыров.
Глава Чечни пояснил, что отечественные соцсети не развиваются, так как все известные личности «сидят» на зарубежных ресурсах. Если бы РФ, как Китай, запретила все социальные сети в стране, то в России развивались бы именно отечественные интернет-платформы, добавил Кадыров.
Ранее депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что до конца недели загрузка видеохостинга YouTube на компьютерах может понизиться до 40%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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