Хинштейн определил судьбу YouTube в России

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До конца недели загрузка видеохостинга YouTube на компьютерах может понизиться до 40%. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат ГД Александр Хинштейн.
«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только десктопных версий. Мобильную связь она пока не затронет», — говорится в публикации руководителя комитета ГД по информационной политике.
По словам парламентария, мера по снижению скорости ресурса направлена против его администраторов «по-прежнему считающих, что они могут безнаказанно нарушать и игнорировать» законы РФ.
Хинштейн резюмировал, что судьба YouTube в России в руках самого видеохостинга. Теперь, по словам депутата, администрация видеохостинга заметит, что российская власть перестала уговаривать, а перешла к конкретным действиям.
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