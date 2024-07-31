Кадыров жестко высказался по отношению к тем, кто хочет запретить хиджаб

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказался о противниках хиджаба. Об этом сообщает ТАСС.
Политик раскритиковал тех, кто выступает против любой предписанной религией одежды. Кадыров также назвал своими личными врагами лиц, которые призывают женщин не носить хиджаб или запретить его.
При этом глава Чечни выступил против ношения паранджи, которая полностью скрывает лицо.
Напомним, в этом году в России ношение никаба вызвало многочисленные споры. Никаб является женским головным убором, который оставляет открытыми только глаза. Летом ношение никаба запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. При этом лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба.
Читайте также:
Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба
Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций
В Иране усилят борьбу с противницами хиджабов
При этом глава Чечни выступил против ношения паранджи, которая полностью скрывает лицо.
Напомним, в этом году в России ношение никаба вызвало многочисленные споры. Никаб является женским головным убором, который оставляет открытыми только глаза. Летом ношение никаба запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. При этом лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба.
Читайте также:
Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба
Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций
В Иране усилят борьбу с противницами хиджабов
Екатерина Коршунова