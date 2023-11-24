Канада и Евросоюз анонсировали новые антироссийские санкции

Фото: iStock/Mihrzn
Канада и евросоюз продолжат вводить обширные ограничения против России, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита.
«В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», - прокомментировали ситуацию представители Канады и Евросоюза.
Напомним, 23 ноября к антироссийским санкциям Европейского союза присоединилась и Молдавия. В Кишинёве этот акт объяснили как противодействие России, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». Сразу после этого с заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала этот шаг Кишинёва враждебным по отношению к Москве и заявила, что Россия ответит на подобную политику Молдавии.
Читайте также:
МИД РФ: Россия ответит на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ
Евгения Парфентьева