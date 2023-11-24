МИД РФ: Россия ответит на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

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Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.
Мария Захарова добавила, что целью Запада является полное разрушение российско-молдавских отношений, которые из-за недружественных шагов и высказываний официального Кишинёва и так находятся в весьма удручающем состоянии. Она подчеркнула, что большинство молдаван не поддерживают такую позицию руководства страны и в целом дружественно настроены по отношению к России.
Тем не менее, заключила представитель российского МИД, решение молдавских властей не останется без адекватного ответа. О предпринятых ответных шагах будет сообщено дополнительно.
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Мария Захарова добавила, что целью Запада является полное разрушение российско-молдавских отношений, которые из-за недружественных шагов и высказываний официального Кишинёва и так находятся в весьма удручающем состоянии. Она подчеркнула, что большинство молдаван не поддерживают такую позицию руководства страны и в целом дружественно настроены по отношению к России.
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Александр Бойцов