Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ

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Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.
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