Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

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Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший высказался за прекращение финансовой помощи Украине, сообщила пресс-служба его избирательной кампании, передает РИА Новости.
Ранее он также обвинил американского лидера в мешающем мирному урегулированию украинского конфликта, указав, что от кризиса выигрывает лишь американская оборонная промышленность, но не население Украины.
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