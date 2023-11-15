В США назвали невыгодным ослабление России

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Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Корнел Уэст и Марианна Уильямсон заявили, что для Вашингтона выгодно прекратить украинский конфликт. Об этом пишет Responsible Statecraft.
В ходе интервью журналисты спросили у политиков, стоит ли американскому лидеру вступать в мирные переговоры с целью прекращения вооружённого конфликта на Украине.
Марианна Уильямсон из Демократической партии, в свою очередь, назвала мирные переговоры необходимыми для Соединённых Штатов. Она добавила, что позволит избежать долгого конфликта, как, например, в Афганистане.
Независимый кандидат Корнел Уэст согласился с коллегами и призвал вынудить Украину заключить с Россией мирное соглашение.
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«Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление РФ входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — уверен Кеннеди-младший.
Независимый кандидат Корнел Уэст согласился с коллегами и призвал вынудить Украину заключить с Россией мирное соглашение.
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Диана Аванесян