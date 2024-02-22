Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с Сунаком

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Король Великобритании Карл III провел аудиенцию с премьер-министром страны Риши Сунаком впервые после официального заявления об онкологическом заболевании монарха, сообщает телеканал Sky News. По традиции монарх принимает премьера каждую среду, но после сообщения о состоянии здоровья короля они общались только по телефону.
"Мне передали так много прекрасных пожеланий и открыток. Зачастую у меня от них наворачивались слезы на глаза",— сказал Сунаку король.Букингемский дворец сообщил о заболевании монарха 5 февраля, не уточнив подробностей болезни. Сейчас Карл III отдыхает в своем поместью Сандрингем в графстве Норфолк после первого курса лечения на прошедшей неделе. Однако он продолжает вести государственные дела и работает с бумагами.
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