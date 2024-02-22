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Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с Сунаком

Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с премьером Британии
22 февраля 2024, 02:58
Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Король Великобритании Карл III провел аудиенцию с премьер-министром страны Риши Сунаком впервые после официального заявления об онкологическом заболевании монарха, сообщает телеканал Sky News. По традиции монарх принимает премьера каждую среду, но после сообщения о состоянии здоровья короля они общались только по телефону.

"Мне передали так много прекрасных пожеланий и открыток. Зачастую у меня от них наворачивались слезы на глаза",— сказал Сунаку король.
Букингемский дворец сообщил о заболевании монарха 5 февраля, не уточнив подробностей болезни. Сейчас Карл III отдыхает в своем поместью Сандрингем в графстве Норфолк после первого курса лечения на прошедшей неделе. Однако он продолжает вести государственные дела и работает с бумагами.

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Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем
Медведчук: власть на Украине в 2014 году сменили преступным путем
22 февраля 2024, 03:43

Фото: iStock/Krivinis

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена власти в стране в 2014 году была осуществлена преступным путем, сообщает РИА Новости.
По мнению оппозиционного политика, отстранение экс-президента Януковича от власти было возможно только на основании Конституции. В ней четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий президента.

«И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно», – подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что парламентарии приняли постановление об отстранении Януковича от должности, но это лишь нормативное постановление, которое не может реально отстранить Януковича от власти. Поэтому, по мнению политика, это был способ захвата власти путем государственного переворота.

В 2014 году депутаты, опасаясь физической расправы, приняли еще ряд решений, в частности, отменили закон о русском языке на местном уровне, чтобы угодить оппозиции, которая пришла к власти, добавил политик.

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#украина
#россия
#политика
#власть
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Власти Литвы запретят россиянам высадку из направляющихся в Калининград поездов
Власти Литвы с 1 марта запретят высаживаться с поездов, следующих в Калининград
22 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Власти Литвы с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров поездов, следующих в Калининград и останавливающихся в пунктах Кяна и Кирбатай. Об этом передает местный портал 15min, ссылаясь на постановление правительства.
Первая станция располагается на границе с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в Калининградскую область и из нее.

Станция Кибартай находится приграничном районе с Калининградской областью. Правительство Литвы заявило, что путешественники смогут высаживаться в исключительных случаях, решение будет приниматься Государственной пограничной службой Литвы (VSAT).

В то же время власти страны не уточнили, могут ли сойти с поезда россияне с паспортом Евросоюза, визой или ВНЖ.

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#литва
#россия
#калининград
#права
#ограничения
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Американская делегация с конгрессменом прибыла на Тайвань
Американская делегация с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
22 февраля 2024, 03:19

Фото: РИА Новости/ Александр Вильф

Американская делегация во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань, передает РИА Новости. офис.
«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — заявили в офисе конгрессмена, который возглавляет в палате представителей спецкомитет по проблеме КНР и исходящих от него угроз.

При этом Галлахер отметил, что Соединенные Штаты поддерживают Китай, «укрепляя мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против контактов островной администрации с другими странами.

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Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан: в Европе не верят в победу Украины
22 февраля 2024, 02:42

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины, передает слова политика газета Magyar Nemzet.
Согласно данным издания, выступая на закрытом заседании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и христианских демократов, премьер-министр Орбан заявил, что Европа не верит в победу Украины.

«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», – сказал он.

Политик предупредил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем и что нагрузка на Европу будет расти. Он считает, что США сократят помощь Киеву в связи с президентскими выборами.

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#евросоюз
#ес
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Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
22 февраля 2024, 02:25

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов

Правительство Чехии бессрочно продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание гражданам РФ и Белоруссии. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.
Он сделал оговорку, что необходимо сделать исключение для представителей оппозиции и студентов. Ряд исключений в правилах уже учтен, но власти страны намерены еще проработать эти вопросы.

Республика прекратила выдачу виз россиянам сразу после ввода российских войск на Украину, позднее данная мера распространилась и на белорусов за исключением гуманитарных причин. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года.

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В Германии предложили прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
Депутат бундестага Гизи предложил временно прекратить поставки оружия Украине
22 февраля 2024, 02:01

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Политик от немецкой партии «Левые» Грегор Гизи предложил западным державам прекратить огонь на Украине на 48 часов. С этим предложением он выступил в рамках программы, организованной журналом Spiegel.
Немецкий парламентарий предложил приостановить на 48 часов поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обмен на прекращение огня.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», – заявил он.

Политик считает, что, если Москва не примет это предложение, военные поставки Киеву должны продолжиться, считает политик. Если Россия ответит положительно и обе стороны согласятся на прекращение огня, то путь к мирным переговорам будет проложен.

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#германия
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Китай призвал к поиску решения кризиса на Украине и конфликта в Газе
МИД КНР Ван И: окончание конфликта – возвращение за стол переговоров
22 февраля 2024, 01:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Китай призвал к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Испании и Франции.
«Я представил позицию и предложения Китая всем сторонам, подчеркнув необходимость придерживаться идеи политического урегулирования, не отказываться от усилий по <...> продвижению переговоров, а также активно искать справедливые и разумные решения для предотвращения более серьезных последствий», – цитирует китайского министра агентство Xinhua.

По словам Ван И, длительный, сложный и эскалационный кризис на Украине «не отвечает общим интересам международного сообщества». Он добавил, что, как показывает исторический опыт, окончание любого конфликта – возвращение за стол переговоров.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что «все тонкости этого кризиса, правильное и неправильное в истории будут иметь общественную оценку, и самое неотложное в настоящее время – это восстановление мира».

«Мы считаем, что политическое решение – это единственный выход", – отметил политик.

«Наиболее заметным ощущением является то, что, хотя ситуация все еще неясна и противоречия все еще заметны, консенсус всех сторон растет, готовность к сотрудничеству растет», – заявил он.

«Пока еще есть проблеск надежды на мир, мы не должны отказываться от наших усилий по содействию миру», – сказал Ван И.

Министр добавил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и содействовать созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого режима европейской безопасности.

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#политика
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Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока
67% американцев считают, что Байден слишком стар для второго президентского срока
22 февраля 2024, 00:56

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Почти 70% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для второго срока. О результатах социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, сообщает РИА Новости.
Так, 67% респондентов убеждены, что Байден слишком стар для переизбрания на новые четыре года. При этом 62% избирателей отрицательно оценивают его физическое состояние для второго срока, а 64% — умственное.

Что касается его предшественника Дональда Трампа, то 57% американцев считают его возраст подходящим для возвращения на пост главы государства. В его физической готовности к новому сроку уверены 60% респондентов, а вот в умственном здравии убеждены 48% избирателей.

Опрос проводился с 15 по 19 февраля среди 1421 зарегистрированного избирателя.

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Россия заявила, что ответит на санкции Великобритании из-за смерти Навального*
Посольство России: Москва не оставит без ответа санкции из-за смерти Навального
22 февраля 2024, 00:41

Фото: iStock/george tsartsianidis

Посольство России в Великобритании объявило, что Москва ответит на санкции Лондона против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3) в связи со смертью Алексея Навального*, сообщает РИА Новости.
«Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа», – заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что новые ограничения были введены под надуманным предлогом и что никакого расследования по этому поводу не проводилось. Дипломаты выразили уверенность, что это решение было принято для того, чтобы посеять раздор среди россиян.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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