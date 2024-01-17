Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Королю Великобритании Карлу III потребовалась помощь врачей из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам представителя Букингемского дворца, Карл III будет госпитализирован на следующей неделе, по этой причине монарх временно не будет исполнять публичные обязанности.
Отмечается, что состояние здоровья короля не представляет угрозу дли его жизни. Мероприятия с участием Карла III, которые были запланированы на 18 и 19 января, также отложены.
Ранее сообщалось, что Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года.
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Отмечается, что состояние здоровья короля не представляет угрозу дли его жизни. Мероприятия с участием Карла III, которые были запланированы на 18 и 19 января, также отложены.
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Екатерина Коршунова