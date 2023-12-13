Карлсон усомнился, что сможет стать вице-президентом США

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Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение насчёт того, что, в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа, он сможет исполнять обязанности вице-президента страны. Об этом он сказал в ходе выступления в соцсети X.
«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — сказал Карлсон.
Он подчеркнул, что раньше ничем подобным не занимался.
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