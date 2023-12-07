Американский журналист Карлсон сделал шокирующее заявление о России

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Администрация президента США Джо Байдена обманывала, когда допускала возможность поражения РФ в конфликте с Украиной.
Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.
По словам Карлсона, администрация Байдена никогда не сможет признать, что поддержка Украины обернулась трагедией.
Ситуация в зоне СВО может измениться к концу следующего года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По мнению эксперта, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне.
Политолог утверждает, что перед Украиной стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории.
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«В самом начале нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить РФ и предотвратит вторжение России в остальные страны Европы. Прошло почти 2 года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это США», — говорит Такер Карлсон.
Ситуация в зоне СВО может измениться к концу следующего года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По мнению эксперта, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне.
Политолог утверждает, что перед Украиной стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории.
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Мария Фирсова