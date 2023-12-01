NYT: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до атаки

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Израильские спецслужбы знали о плане нападения ХАМАС за год до совершённой 7 октября атаки, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на попавшие к журналистам в руки документы.
Отмечается, что оказавшийся у Израиля документ состоял примерно из 40 страниц. В нём не была указана дата, зато был описан план, по которому ХАМАС планировал напасть. В NYT подчеркнули, что палестинские боевики следовали обозначенному плану с поразительной точностью.
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