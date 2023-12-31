Ким Чен Ын: КНДР более не считает возможным объединение двух Корей

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер отметил, что Республика Корея проводит политику «объединения на основе поглощения» и «единообразности системы», что противоречит курсу КНДР на объединение на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».
Ким Чен Ын также заявил, что Вооружённые силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Южной Кореи — в том числе и с помощью ядерного оружия.
Корейский конфликт возник на фоне разделения республики между Северной и Южной Кореей. Обе стороны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Напряженность переросла в вооруженное противостояние в 1950 году. После завершения Корейской войны, которая длилась три года, обе страны переживали тяжелые последствия для экономики, однако разделение сохранилось и периодические столкновения продолжались. В 2018 году, после преодоления очередной стадии напряженности, была принята Пханмунчжомская декларация, которая предусматривала ядерное разоружение и установление мира. Однако конфликт по-прежнему не разрешен и вероятность его усугубления сохраняется.
О возможном нападении со стороны КНДР также заявил Начальник штаба операций Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Кан Син Чхоль. По словам военачальника, Южная Корея намерена использовать всевозможные средства для подавления угроз со стороны КНДР, и в случае атаки ответит массированными ударами по северокорейской территории. Кроме того, Южная Корея предупредила о применении дальнобойной артиллерии в случае нападения на страну.
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Ким Чен Ын также заявил, что Вооружённые силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Южной Кореи — в том числе и с помощью ядерного оружия.
О возможном нападении со стороны КНДР также заявил Начальник штаба операций Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Кан Син Чхоль. По словам военачальника, Южная Корея намерена использовать всевозможные средства для подавления угроз со стороны КНДР, и в случае атаки ответит массированными ударами по северокорейской территории. Кроме того, Южная Корея предупредила о применении дальнобойной артиллерии в случае нападения на страну.
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Артем Путинцев