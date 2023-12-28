Ким Чен Ын поручил военным КНДР готовиться к возможной войне с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военным ускориться в приготовлении для противостояния с США, которые совершают беспрецедентные «конфронтационные шаги». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными "конфронтационными шагами" со стороны Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.
Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.
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Элина Позднякова