Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

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Спутник «Маллиген-1», запущенный 21 ноября на орбиту Земли, был назван космическим стражем Северной Кореи лидером страны Ким Чен Ыном.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), глава республики заявил, что этот спутник будет следить за действиями враждебных сил и военными намерениями.
Он отметил, что успешный запуск спутника стоит рассматривать как важное достижение. Ким Чен Ын назвал это событие великим шагом в обладании разведывательным спутником, описывая его как мощное средство наблюдения.
Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.
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Он отметил, что успешный запуск спутника стоит рассматривать как важное достижение. Ким Чен Ын назвал это событие великим шагом в обладании разведывательным спутником, описывая его как мощное средство наблюдения.
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Артем Кузьмин