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Соединенные Штаты нарушают мир в европейском регионе, поставляя Украине запрещенные вооружения, об этом заявил глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью для ЦТАК.
«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе», - прокомментировал ситуацию Су.
На этом фоне министр заявил, что тем же самым промышляет и Великобритания. Лондон, равно как и Вашингтон, поставляет Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном, запрещенные в большинстве стран, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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Евгения Парфентьева