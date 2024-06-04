Кипр проверит информацию о купленном Зеленским отеле на севере острова

Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова, передает ТАСС.
По данным турецких СМИ, Зеленский купил отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как сообщает портал Oda.tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой считается нынешний украинский лидер, приобрела люксовый отель, расположенный в городе Кирения на северном побережье Кипра.
Уточняется, что сделка была завершена в мае текущего года, а сумма приобретения, по некоторой информации, составила порядка 150 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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Уточняется, что сделка была завершена в мае текущего года, а сумма приобретения, по некоторой информации, составила порядка 150 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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Екатерина Коршунова