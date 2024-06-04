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Кипр проверит информацию о купленном Зеленским отеле на севере острова

04 июня 2024, 17:59

Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова, передает ТАСС.
По данным турецких СМИ, Зеленский купил отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как сообщает портал Oda.tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой считается нынешний украинский лидер, приобрела люксовый отель, расположенный в городе Кирения на северном побережье Кипра.

Уточняется, что сделка была завершена в мае текущего года, а сумма приобретения, по некоторой информации, составила порядка 150 миллионов фунтов.



Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы
Замглавы МИД России Галузин: миссия ЕС в Армении шпионит против Москвы
04 июня 2024, 17:58

Фото: iStock/vlad_karavaev

Миссия Евросоюза в Армении проводит разведывательную деятельность против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.
Согласно его высказываниям, многие потенциальные угрозы, с которыми столкнулся Ереван, могли бы быть предотвращены. Галузин отметил, что для этого армянским властям следовало принять предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о принятии комплекса мер для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном.

Галузин отметил, что предложения от ОДКБ включали в себя серьезные инициативы по военно-технической поддержке, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.

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#сша
#фсб
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«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам
Песков: вопрос объединения Алтая и Алтайского края на повестке не стоит
04 июня 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обучающие ВСУ инструкторы не смогут устоять под ударом РФ, а сообщения об объединении Алтая и Алтайского края — слухи.
Главные заявления официального представителя Кремля — в материале «Радио 1».

У наемников нет иммунитета


Как рассказал Песков, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые обозначил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских боевиков нет никакого иммунитета перед российским ударом. И совсем неважно, французские это наемники или не французские, добавил Песков.

Встреча президентов Боливии и РФ на ПМЭФ


Лидер Боливии Луис Арсе прилетит в Россию на Петербургский международный экономический форум.

По словам Пескова, это будет хорошим поводом для двух президентов пообщаться.

«Дача Путина»


Отвечая на вопрос о сгоревшем здании, которое называют «дачей Путина», Песков заявил, что Кремль не располагает данными об объекте.

На Алтае нет официальной резиденции главы государства, подчеркнул он.

Конференция без цели


Официальный представитель Кремля прокомментировал отказ ряда государств участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Песков назвал их позицию вполне понятной. По мнению Пескова, страны не хотят участвовать в мероприятии, в котором нет целеполагания, поскольку без России обсуждать конфликт невозможно.

Клевета в преддверии Олимпиады


Представитель Кремля категорически высказался о слухах по поводу действий российских агентов, которые якобы хотят помешать проведению Олимпиады. По его словам, эти слухи относятся к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации.

Отставка губернатора Алтая


Как отметил Песков, в Кремле не говорили об объединении регионов Алтая и Алтайского края. Ранее эти слухи связывали с возможным дальнейшим укрупнением регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохордина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.

Помощь морским перевозчикам


По словам Пескова, снабжение Калининградской области морским путем — приоритет для страны.

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем — один из абсолютных приоритетов нашей страны», — сказал он.

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#дмитрий песков
#алтайский край
#наемники
#журналисты
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Политолог Перла объяснил страх Запада перед дружбой РФ и КНР
04 июня 2024, 17:44

Фото: iStock/Zerbor

Политолог Андрей Перла заявил о том, что взаимовыгодное сотрудничество РФ и Китая для Запада вызывает страх и опасения, поскольку это означает для него неизбежное поражение в противостоянии.
«Странно было бы, если бы их пропаганда не пыталась этот союз отрицать. <…> Китай - великая держава, а не сателлит США, этого достаточно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

И если в отношениях РФ и Китая наблюдаются сотруднические отношения, то в стане противников России, наоборот, раздор. Например, как сообщает RT, конфликт между ФБК* и командой Михаила Ходорковского** продолжает усугубляться. Отмечается, что экс-олигарх планирует обвинить Марию Певчих** в клевете и подать на неё в суд, а та, в свою очередь, собирает компрометирующую информацию.

Ранее издание The New York Times сообщило, что приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.



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Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином и оговорился в фамилии Шольца
04 июня 2024, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров.
В одном из случаев, когда Байден говорил об объявленном повышении тарифов на некоторые товары из Китая, то он упомянул российского лидера Владимира Путина, при этом редакции издания пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство КНР, а не РФ. Когда главу США спросили о возрасте, он сообщил, что многое сделал для государства, но в этом случае также не обошлось без оговорок.

Также Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече «Шульц» со скепсисом отреагировал на заявление о том, что «Америка вернулась». Однако от ФРГ в последний раз в роли канцлера участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял этот пост только к концу года.

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#сша
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#путин
#байден
#шольц
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Байден не считает предложение РФ о завершении конфликта лучшим для Киева
04 июня 2024, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Его слова передаёт Time.
Байдена спросили, является ли предложение России прекратить конфликт на Украине лучшим вариантом, на который Киев может надеяться в настоящее время.

«Нет, это не так», — ответил Байден на вопрос журналистов.

Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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#байден
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Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье — видео
«360»: Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье
04 июня 2024, 16:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Пушкинском городском суде члены преступной группировки пытались сбежать из здания. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
На скамье подсудимых находились три человека. Во время вынесения приговора мужчины ломали клетку. Они скакали по ней и раскачивали ее.

Сообщается, что один из них собирался покончить с собой. Родственники мужчины напали на судебных приставов. Отмечается, что подсудимые обвинялись в том, что угнали фуру с бытовой техникой. Бандиты остановили грузовик, связали шофера и похитили товар. Водитель выжил и обратился в полицию.

Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.

Ранее на женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР
04 июня 2024, 15:52

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Джо Байден заявил, что допускает привлечение американских военнослужащих для помощи Тайваню в случае вторжения Китая. Об этом сообщает издание Time.
Отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, могут ли Штаты использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.

Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво ​Тайваня будет сохранен.

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Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать
04 июня 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Об этом информирует издание Time.
По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

Президент США заключил, что это делается для того, чтобы страны могли защитить себя в ​дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Эксперт считает, что в конечном итоге требования РФ по Украине выполнят
Немецкий историк Баберовски: Россия не проиграет в конфликте на Украине
04 июня 2024, 15:25

Фото: iStock/macky_ch

Россия по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует. Об этом заявил профессор истории Восточной Европы в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски, пишет ТАСС.
По его мнению, победа Украины маловероятна. Он выразил сомнение в том, что западные страны будут в длительной перспективе оказывать Киеву помощь. На уточняющий вопрос, победит ли РФ, он ответил, что она «не проиграет» и добьется выполнения своих требований.

«Однажды наступит момент усталости [стран Запада] от войны. Я опасаюсь, что [президент РФ Владимир] Путин воспользуется им. В конечном итоге он получит то, что требует», — сказал Баберовски.

Он отметил, что остальная часть Украины будет буферным государством между НАТО и РФ. Москва затребует гарантии невступления Украины в альянс.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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