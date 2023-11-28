Китаевед Островский раскрыл сроки начала войны Китая и Тайваня

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Китай не станет проявлять снисходительность к пропаганде независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что «независимость Тайваня» означает войну.
Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», профессор МПГУ им. Ленина Андрей Островский отметил, что заявление не означает фактическое начало военных действий. В беседе с «Радио 1» он назвал это призывом не голосовать за Демократическую прогрессивную партию.
Выборы на Тайване запланированы на 13 января. Однако, по словам эксперта, судить о возможном победителе рано.
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«До войны ещё далеко. Это заявление нужно для того, чтобы на Тайване подумали, нужно ли им голосовать за демократическую партию. Китайцы объявили позицию, что в случае, если победит эта партия и Тайвань объявят о независимости, то можно будет готовиться к войне», — сказал Островский.
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Екатерина Шмакова