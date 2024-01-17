Китай преподнёс неприятный сюрприз Украине

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.
Об этом пишет Politico, со ссылкой на американского чиновника. По его словам, это было «неприятным сюрпризом» для Украины.
В публикации сказано, что украинские политики хотели встретиться с коллегами из Китая. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак "делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером, но в этой просьбе было отказано.
При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.
Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.
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В публикации сказано, что украинские политики хотели встретиться с коллегами из Китая. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак "делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером, но в этой просьбе было отказано.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.
Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.
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Мария Фирсова